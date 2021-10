Die schwierige Aufgabe am vergangenen Samstag in Neuhofen/Krems zu punkten, hat die Askö Vorchdorf bravourös gemeistert.

NEUHOFEN, VORCHDORF. Ohne Peter Orosz (krank), Chavi Dimitrov (gesperrt) und Kevin Prielinger (verletzt) bezwangen die Vorchdorfer die Gastgeber im Kremstal mit 1:2 (1:1) und zeigten nach der Derby-Niederlage gegen Gschwandt eine tolle Reaktion. Nach einem furiosem Beginn und dem schnellen Führungstreffer durch Moritz Leithinger (8.) verlor Vorchdorf leider den Faden und

so kamen die Gastgeber nicht nur zum Ausgleich durch Simon Kollnberger (18.), sondern auch zu weiteren guten Möglichkeiten, die allerdings durch ASKÖ-Keeper Radner gehalten oder vergeben wurden.

Umstellung stabilisierte Vorchdorf und brachte Sieg

Trainer Lukas Huemer fand in der Halbzeitpause nicht nur die richtigen Worte sondern auch die richtige Taktik: Kristian Karabet wurde auf die "6er-Position" zurück gezogen und konnte so unser Spiel besser zur Geltung bringen. Schon fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel die Entscheidung. Der defensiv überaus starke Tobi Raab bediente Wallmen exzellent und dieser erzielte im Nachsetzen den

Führungs- und letztendlich auch den Siegestreffer zum 1:2-Auswärtssieg (50.). Ab diesem Zeitpunkt wurde um jeden Meter gekämpft, die Huemer-Elf war spielerisch überlegen, jedoch konterte Neuhofen immer wieder gefährlich, so dass es bis zur letzten Minute der Überspielzeit spannend blieb. Einen Kopfballtreffer durch Kevin Schneider Mitte der zweite Hälfte versagte der ausgezeichnete Schiri Wenigwieser allerdings die Anerkennung, eine weitere Großchance gegen Ende der Partie konnte Schneider nicht nützen.

Heimspiel am 15. Oktober

Weil Gschwandt gegen Buchkirchen zu Hause nur Unentschieden spielte, wuchs unser Vorsprung in der Tabelle auf fünf Punkte an. Damit gehen die Vorchdorfer als gestärkter Tabellenführer in das kommende Heim- und Schlagerspiel gegen Union Schlierbach am Freitag, 15. Oktober um 19.30 in der Schachner-Arena. Dabei werden zumindest Peter Orosz und Chavi Dimitrov wieder dabei sein, ob Kevin Prielinger eingesetzt werden kann, entscheidet sich erst am Freitag.