OHLSDORF. Genau an seinem 46. Geburtstag feierte der Kirchhamer Karl Mayrhofer Scorpa 250 vom Trialgarten Team Ohlsdorf seinen ersten Sieg in einem ÖTSV-Prädikatslauf am Steirischen Salzstiegl. Karl Mayrhofer ist ein Spätberufener der erst vor einem Jahr nach einem Fahrspaßkurs im Ohlsdorfer Trialgarten zum Trialsport kam um seinen 13-jährigen Sohn Andi beim Einstieg in den Trialsport zu unterstützen. Durch das gezielte Training mit seinem Spezial Trial Instruktor Alex gab es eine rasante Entwicklung die soeben am Siegerpodestmit einem Klassensieg zum Ausdruck brachte.