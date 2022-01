Mit zwei 6:2-Heimsiegen hält das SPG muki Ebensee-Trio den aktuell sechsten Tabellenrang in der 2. Tischtennis Bundesliga.

EBENSEE. Sowohl der SV Leoben als auch der KSV Kapfenberg 2 wurden vom Ebensee-Trio Ivan Karabec, Benjamin Girlinger und Philipp Aistleitner mit klaren Niederlagen heimgeschickt.

Der Tscheche Karabec hält augenblicklich Rang drei in der Einzelrangliste. Den zwölfjährigen Girlinger findet man in der U 13-ITTF-Weltrangliste mittlerweile an zweiter Stelle. Der Dritte auf dem Foto, Landestrainer Aistleitner feierte nach 16 Jahren Bundesligaabstinenz ein erfolgreiches Comeback. Auffallend an beiden Tagen: Karabec startete ähnlich stark wie im Herbst, Girlinger entwickelt sich zur echten Konstante und Aistleitner findet in die Erfolgsspur. Derzeit liegt das muki-Team im Oberen Play Off an Position sechs.