Mit provisorischem "Clubhaus" und einer Container-Übergangslösung will der TC Bad Ischl das Beste aus der derzeitigen Situation machen und hofft auf eine tennisreiche Saison.

BAD ISCHL. Hallenbrand im Dezember 2019, Verzögerung des Freiluftsaisonstartes durch die Corona-Maßnahmen - leicht ist es für die Mitglieder des TC Bad Ischl derzeit nicht. Grund zum Aufgeben ist das aber trotzdem keiner: Unter dem Motto "alles neu macht der Mai" wurden und werden laufend Maßnahmen getroffen, um einen Spielbetrieb zu gewährleisten.

Übergangslösung: Hütte und Container

Mit Mitte Mai gibt es auf der Anlage des TC Bad Ischl einen WC-Container, denn auch die Sanitären Anlagen wurden am 14. Dezember 2019 ein Raub der Flammen. Weitere Container - voraussichtlich für Umkleiden und Duschen - werden folgen, sobald es die Corona-Bestimmungen und der ÖTV zulassen. Seit 1. Mai darf wieder gespielt werden und nach wenigen Tagen befinden sich die Plätze schon wieder in einem Top-Zustand. "Dies ist vielen fleißigen Händen zu verdanken", freut man sich im Vereinsvorstand, "die - natürlich unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen - viele Stunden auf den Plätzen verbracht haben, um diese spielbereit zu machen." Ebenfalls mit Anfang Mai wurde auch eine kleine Hütte im Zentrum der Anlage "in Betrieb" genommen. Sie dient als Lager für Werkzeuge & Co, denn auch von Werkstatt, Restaurant und der allseits beliebten Terrasse ist nach der Brandkatastrophe nicht viel übrig. Auch in Sachen Gastronomie ist ein kleines Angebot geplant, das wird aber erst mit weiteren Lockerungen der Covid19-Maßnahmen in Angriff genommen.

Training angelaufen, Charity-T-Shirts sehr beliebt

Auch TAAB-Headcoach Alex Bucewicz kann nun wieder Trainings anbieten. Es gibt auch einen Shop-Container auf der Anlage. In Kooperation mit TAAB bietet der TC Bad Ischl Charity-T-Shirts zum Verkauf an - der Reinerlös kommt dabei dem Verein zu Gute. "Es ist schön, dass viele Mitglieder und Freunde des TCs ihre Solidarität zeigen", so Bucewicz. Auf den Leiberln befindet sich auch ein eigens konzipierter Druck. "Bestellungen sind noch möglich!", hoffen die Initiatoren auf noch mehr Unterstützung in einer besonders schweren Zeit.