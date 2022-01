Die BezirksRundSchau will "laufend helfen". Im Zuge des Christkindlaufes 2022 wurde das wieder wortwörtlich genommen.

SALZKAMMERGUT. 70 Teilnehmer – 57 Läufer und 13 Nordic Walker – haben sich im Zeitraum vom 6. bis 9. Jänner die Sportsachen angezogen und sind auf die Straße gegangen. Aber nicht für eine Demo oder ähnliches, sondern für den BezirksRundSchau Christkindlauf. Bei dieser virtuellen Laufveranstaltung galt es, 5 Kilometer laufend oder walkend für den guten Zweck zu bewältigen. Der Reinerlös aus Startgeld & Co kommt nämlich ebenfalls – wie die zahlreichen Spenden, die bereits bei uns eingegangen sind – dem heurigen Christkind-Fall zugute: dem Feichtlgut in Ohlsdorf. "Ich finde, dass Sport wunderbar zum Feichtlgut passt, weil wir seit vielen Jahren auch im Feichtlgut sportlich aktiv sind. Wir haben eine sehr aktive Schwimmgruppe, die auch immer wieder an Bewerben teilnimmt, und seit letztem Jahr auch ein Stocksport-Team, das zuletzt an den Special Olympics Bewerben in Peuerbach sehr erfolgreich teilgenommen hat. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern des Christkindlaufes ür Ihre Unterstützung", so J.J. Gruber, Leiter des Feichtlguts.

Top-Leistungen bei winterlichen Bedingungen

Pünktlich zum Eventstart kehrte im Salzkammergut auch der Winter zurück. Nicht zuletzt wegen dieser Bedingungen können sich die Leistungen der Teilnehmer sehen lassen.

Die Laufwertung der Damen entschied Sabine Schnölzer in einer Zeit von 20:33 Minuten für sich und verwies Karin Kretzschmar (21:37) und Marianne Föttinger (25:15) auf die Plätze zwei und drei. Ganz nebenbei stellte Schnölzer im Salzkammergut die Bestmarke auf – auch im Vergleich zur Herrenwertung. Dort siegte Rupert Hitzenberger mit 20:54 Minuten vor Daniel Wimmer (21:56) und Matthias Kretzschmar (22:34).

In der Nordic Walking-Wertung hatte bei den Damen Barbara Blöchl die Nase vorne. Sie geann vor Christina Friedrich und Elfi Forstinger. Bei den Herren siegte Mario Mairhofer.

GEG trat im Team an

Peter Hütter aus Gmunden war beim Christkindlauf gemeinsam mit seinen Kollegen Maria Mühlbacher und Paul Filzmoser für das GEG’o’Mania Hotspurs-Team am Start. Er hat gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und den Christkindlauf im Zuge des 14 Kilometer langen Floro Winterlaufcups in Gmunden absolviert. „Der Christkindlauf ist eine tolle Aktion. Ich laufe sehr gerne und kann somit Angenehmes mit einem guten Zweck verbinden. Auch meine Kollegen sind gerne für das Feichtlgut in Ohlsdorf gelaufen!“, so Hütter. Die GEG hat bereits zum zweiten Mal mit einem Team beim Christkindlauf teilgenommen.

BezirksRundSchau-Team: Dabei sein ist alles

In fast allen Kategorien waren auch Vertreter der BezirksRundSchau-Salzkammergut vertreten. So wurde Geschäftsstellenleiter Klaus Autengruber zweiter in der "Nordic Walking"-Disziplin. „Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die im Salzkammergut für unser Christkind unterwegs gewesen sind. Sportlich für den guten Zweck aktiv sein ist gut für Körper und Seele", so Autengruber. Redakteur Philipp Gratzer hatte zwar keine Chance auf den Stockerlplatz, hätte durch seine Tour zur Ruine Wildenstein in Bad Ischl vermutlich aber die Bergwertung gewonnen.

Eine der Teilnehmerinnen in der Kategorie „Nordic Walking“ war Nina Kroiss aus Gmunden. „Ich habe meine Freundin und Redaktionsleiterin der BezirksRundschau Salzkammergut, Kerstin Müller, mental bei der fünf Kilometer langen Strecke unterstützt. Ich finde den Christkindlauf eine tolle Aktion – man kann Sport an der frischen Luft mit einer guten Tat verbinden. Selbst das widrige Wetter am Sonntag hat uns nichts ausgemacht, wir haben eine Runde durch Ohlsdorf gedreht. Ich bin froh, dass wir das Feichtlgut unterstützen konnten!“