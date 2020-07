Nach den erfolgreichen letzten Wochen mussten die Steyrermühler Tennis-Herren die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Mit einer 3:6 Niederlage konnte der Titelverteidiger zumindest einen Punkt aus Ried mit nach Hause nehmen.

Im Spitzenspiel musste Florian Walcher, der nicht bei vollen Kräften war, seine erste Einzelniederlage der Saison einstecken (5:7 0:6 gegen Gregor Hutterer). Im hochklassigen Duell der 2er setzte sich Marcel Strickroth gegen seinen deutschen Landsmann David Weber mit 7:5 6:4 durch. Christian Schallmeiner verlor gegen Georg Lindinger überraschend deutlich mit 4:6 2:6. Georg Obermaier musste sich seinem druckvoll agierenden Gegner, Michael Gurtner, deutlich beugen (0:6 3:6). Constantin Feichtinger, der als Außenseiter in die Partie gegen den deutschen Moritz Stöger gegangen war, verlor trotz starker Leistung mit 2:6 6:1 0:6. Jochen Danzer, der zurzeit in der Form seines Lebens spielt, konnte auch bei seinem zweiten Auftritt für die Kampfmannschaft der ASKÖ Steyrermühl einen Sieg feiern (6:2 6:3 gegen Lorenz Sattlegger).

Um nicht mit ganz leeren Händen aus Ried abzureisen, musste mindestens ein Doppel gewonnen werden. Während Schallmeiner/Obermaier und Walcher/Feichtinger in ihren Doppelspielen wenig Chance hatten, sicherten Strickroth/Danzer im 3er Doppel gegen Stöger/Sattlegger den Punkt ab.

Diese Niederlage macht eine Titelverteidigung der ASKÖ Steyrermühl nahezu unmöglich, da der Abstand auf den Tabellenführer ASKÖ TC Wels nun schon 5 Punkte beträgt. Kommenden Samstag geht es im letzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellendritten ÖTB TV Urfahr.