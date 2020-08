GMUNDEN. Die Werkmeisterschule in den Fachrichtungen Mechatronik bzw. Maschinenbau/ Betriebstechnik haben 24 Kandidaten am WIFI Gmunden erfolgreich abgeschlossen und bekamen ihr staatlich und international anerkanntes Zeugnis überreicht. Sie verfügen nun über umfassende praktische Fähigkeiten kombiniert mit theoretischem Know-how und neuesten Technologien und sind in der Wirtschaft sehr gefragt. Sie sind berechtigt Lehrlinge auszubilden und haben das Fachwissen zur Ausübung des jeweiligen Gewerbes. Sie haben die Fachprüfung der Berufsreifeprüfung in der Tasche und können sich nach Abschluss der Berufsmatura und einigen Jahren Praxis zum Ingenieur zertifizieren lassen.

Die nächsten Lehrgänge starten am 21. September. Nähere Informationen gibt es am WIFI Gmunden, Tel. 05/7000-5260.