GMUNDEN. Für die Parkproblematik in der Traunsteinstraße wurde in den vergangenen Wochen ein neues Verkehrskonzept ausgearbeitet. Dieses neue Parkkonzept gilt seit 1. August.

Erfreulich ist, dass nach einem Schulterschluss zwischen Stadtgemeinde Gmunden, WKO Gmunden und den alpinen Vereinen Naturfreunde sowie Alpenverein nun der Shuttledienst jeden Tag für Wanderer verkehrt. Ab dem Seebahnhof Gmunden bringt dieser nun auch wochentags die Wanderer zum Umkehrplatz Traunstein. Voraussichtlich wird der Shuttlebus ab 6 Uhr bis 11 Uhr nach Bedarf im Einsatz sein. „Nach intensiven und umfangreichen Besprechungen ist es nun gelungen, den Shuttlebus jeden Tag für unsere Gäste anbieten zu können“, freut sich WKO-Bezirksstellenobmann Martin Ettinger. Dank dieses Schulterschlusses wird das neue Parkplatzkonzept in der Traunsteinstraße noch attraktiver.

Auch die Hüttenwirte des Traunsteins, Gerald Auinger und Kurt Resch sehen die Ausweitung des Shuttlebusangebotes sehr positiv und unterstützen diese Initiative. „Zu Beginn des Projektes war der Shuttlebus nur an Wochenenden und Feiertagen geplant. Aber durch weitere Nachjustierungen wurde das Angebot ausgeweitet, was uns alle sehr freut!“, so WKO Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank. Anhand dieses Beispiels zeigt sich wieder einmal klar und deutlich, dass eine gemeinsame Zusammenarbeit verschiedener Institutionen sehr gute und zufriedenstellende Ergebnisse bringen kann. "Besonderen Dank für die Gesprächsbereitschaft gilt Bürgermeister Stefan Krapf und Vizebürgermeister Wolfgang Schlair", so Oberfrank.