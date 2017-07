Gerlinde Kaltenbrunner lädt zu "24 Stunden Wandern für Nepal"

19.07.2017, 10:54 Uhr

SALZKAMMERGUT: 150 Weitwanderer machen sich am 16. September 2017 von Bad Goisern auf den Weg zu einer 24 Stunden Wanderung. Sie unterstützen mit ihrer Teilnahme das Hilfsprojekt „girls first“ in Nepal und lernen auf herausfordernde Weise ein Stück des neuen BergeSeenTrails im Salzkammergut kennen.

Jeder Schritt hilft

Die Fakten „24 Stunden Wanderung für Nepal“

Die gut 60 Kilometer lange Route (2.700 Höhenmeter) führt auf einer abwechslungsreichen Strecke – mit alpinen Anstiegen, saftigen Almböden, beeindruckenden Aus- und Tiefblicken und vielen lohnenden Pausenplätzen – ins Herz des Salzkammergutes, in die Welterbe Region Dachstein-Salzkammergut: Ausgehend von Bad Goisern wandern die Teilnehmer über die Goiserer Hütte nach Gosau und über die Rossalm weiter nach Hallstatt. Von dort geht es in der Nachtetappe am Sole-Leitungsweg über St. Agatha weiter Richtung Predigstuhl und über die Ewige Wand zurück nach Bad Goisern.Start ist am Samstag, 16. September 2017 um 7 Uhr in Schloss Neuwildenstein/Bad Goisern. So alle fit und munter sind, erreichen die Wanderer am 17. September frühmorgens wieder den Ausgangspunkt. Die 24 Stunden Wanderung für Nepal wird von Gerlinde Kaltenbrunner und erfahrenen Wanderguides begleitet. Körperliche Fitness und eine sehr gute Grundkondition wird vorausgesetzt.Die Startgelder kommen zu 100 Prozent einem Hilfsprojekt in Nepal zu Gute: In der von den schweren Erdbeben 2015 besonders betroffenen Region Tandrang wurde mit Hilfe der 24 Stunden Wanderung in den vergangenen beiden Jahren der Bau von Dorfschulen unterstützt. Mit den diesjährigen Spendengeldern erhalten Mädchen und Frauen in der Region die Möglichkeit zur Ausbildung.16. bis 17. September 2017Start/Ziel: 7 Uhr in Bad Goisern60 Kilometer, 2.700 HöhenmeterTeilnahmegebühr: ab 80 EuroDie Teilnehmerzahl ist mit 150 Personen begrenzt.Details und Anmeldung unter www.24stundennepal.com