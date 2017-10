Ein musikalischer Highlight - Liederabend 2017 der „Sängerrunde Gschwandt & Weberhäuslmusi“

15.10.2017, 23:15 Uhr

Schwungvoll und mit ihren traditionell heimatverbunden Weisen an die Lieder der „Sängerrunde“ angepasst, begeisterte die „Weberhäuslmusi“ aus Seekirchen/Hallwang die Zuhörer. Das aus 2 Diatonischen, Gitarre und Tuba bestehende Quartett spielte sich Stück für Stück in die Herzen der Gäste. Für weitere „Sahnehäubchen“ obendrauf sorgten Melanie, Michael und Martin mit ihrem „DREIGSANG“.Durchs Programm führte der bereits aus Rundfunk und Fernsehen bekannte Moderator Peter GILLESBERGER. Sein einzigartiger Dialog mit dem Publikum sowie die humorvollen Anekdoten sorgten auch an diesem Abend wieder für zahlreiche Lachattacken. Im feschen DIRNDL boten die Sänger-Frauen während der PAUSE und im Anschluss an den Liederabend „Jausn-Schmankerln“ sowie Kaffee & Kuchen an.Der Veranstaltungs-Ausklang fand an den rasch beigestellten Tisch-Gruppen statt. Für die ausgelassene Gemütlichkeit mittendrin, zeigte sich die „Weberhäuslmusi“ verantwortlich.2018 erwartet uns ein Jubiläums-Liederabend. Die „Sängerrunde“ feiert dann im Rahmen der Gschwandtner Kultur-Wochen ihr 40-jähriges Bestehen. Termin gleich heute vormerken!