100 Jahre Frauenwahlrecht: 100 Frauen mit an Bord auf dem Traunsee

07.09.2018, 15:30 Uhr

SALZKAMMERGUT. Vor hundert Jahren, im Herbst 1918 wurde das Frauenwahlrecht gesetzlich verankert. Was uns heute als selbstverständlich erscheint, war bis 1918 undenkbar.

Anlässlich dieses Ereignisses luden die OÖVP Frauen Salzkammergut bei strahlendem Wetter zu einer Schifffahrt auf dem Traunsee ein. Das mit 100 Frauen ausgebuchte Oberdeck der „Liberty“, mit ihrer Kapitänin Iris Loidl und Töchterchen Sophia, brachte der Damendelegation aus dem Salzkammergut und Oberösterreich, die traumhafte Kulisse des Traunsees zum Greifen nahe.Mit den drei Expertinnen an Bord, Landesleiterin Mag Doris Schulz, der Historikerin Michaela Herzog und der Salzkammergut Krimi-Autorin Stefanie Elisabeth Auffanger gelang es, eindrucksvoll einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart zu spannen.Ein eindrucksvoller Sommerabend zum Thema Frauenwahlrecht, der allen Gästen an Bord ob der historischen Rückblenden und ganz besonders wegen der romantischen Abendstimmung am Lacus Felix, noch lange in Erinnerung bleiben wird.