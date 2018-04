Aktion „tägliche Turnstunde“ mit den Naturfreunden Salzkammergut!

23.04.2018, 21:51 Uhr

Zum sechsten Mal wird von den 10 Ortsgruppen der Naturfreunde Salzkammergut die viel propagierte „tägliche Turnstunde“ mit den 1. Klassen der Volksschulen im Bezirk umgesetzt. Es ist dies eine gemeinsame Aktion mit dem Bezirksschulrat und den Naturfreunden Salzkammergut. Die Kids werden von den Schulen von Obertraun bis Roitham abgeholt und wandern dann mit Betreuern der Naturfreunde der verschiedenen Gebietsgruppen und ihren Lehrerinnen und Lehrern in die Natur hinaus.So auch heute Montag 23.4.2018 in der Gemeinde Ohlsdorf wo Manfred SPITZBART, Vorsitzender der Naturfreunde Salzkammergut mit 4 Betreuern bereits vor der Volksschule warteten, um wieder die traditionelle „Frühjahrswanderung“ zu starten. 68 Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen Volksschule Ohlsdorf konnten es kaum mehr erwarten wegzumarschieren. Vorher gab es noch einen Fototermin vor der Schule und dann ging es in Zweierreihen im Gänsemarsch Richtung Waldgebiet in Ohlsdorf. Dort angekommen machten sich die Kids gleich daran einen Riesen Haufen mit Fichtenzapfen zu sammeln. Zwischendurch erkläre Manfred Spitzbart anhand von Schautafeln die verschiedenen Spuren die die Wildtiere im Winter im Schnee hinterlassen.Bei einer Station durften sie dann unter fachmännischer Anleitung Stöcke mit Taschenmesser von der Rinde befreien und auch eine Steinschleuder ausprobieren. Ziel war ein Kochtopf auf einem Stock gehängt. So verbrachten die Kinder 2 tolle Unterrichtseinheiten im Freien und im Wald, bekamen die Natur erklärt und am Ende jeder ein kleinen Geschenk für zu Hause.In diesem Jahr sind wieder 453 Kinder von 14 verwchiedenen Schulen angemeldet. In den letzten 5 Jahren wanderten die Naturfreunde bereits mit 2898 Kids aus 173 Klassen des Bezirkes durch unsere schöne Heimat. So leisten die freiwilligen Helfer der Naturfreunde Salzkammergut einen kleinen, aber wesentlichen Beitrag zur täglichen Bewegung in den Schulen.Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS