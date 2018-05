Bürgermeistertreffen in St. Konrad

03.05.2018, 16:24 Uhr

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden wird in Zukunft noch wichtiger

ST. KONRAD. Auf Einladung von St. Konrads Interims-Bürgermeister Klaus Mayrdorfer trafen sich kürzlich die Ortschefs aus der Region zum Gedankenaustausch. Mit von der Partie auch der St. Konrader Bürgermeister-Kandidat Herbert Schönberger, der langjährige Freunde begrüßen konnte: „Die Zusammenarbeit mit den Nachbarn wird für Gemeinde immer wichtiger – gerade für eine kleine Gemeinde wie St. Konrad!“ streicht Schönberger die Bedeutung einer guten Gesprächsbasis zwischen den Gemeinden und den Entscheidungsträgers heraus. Die Ohlsdorfer Bürgermeisterin Christine Eisner freute sich über die guten Gespräche und hielt stellvertretend für ihre Bürgermeister-Kollegen stellte fest: „Wir hatten mit Franz Kronberger und Klaus Mayrdorfer immer eine gute Zusammenarbeit mit St. Konrad – das soll und wird auch mit Herbert Schönberger so bleiben. Das freut uns und ist wichtig für die Region“. Und der Scharnsteiner Bürgermeister Rudi Raffelsberger spricht aus, was seine Bürgermeister-Kollegen denken: „Leider bin ich in St. Konrad nicht wahlberechtigt – ich würde wie viele seiner Mitbürger Herbert Schönberger am 13. Mai zum Bürgermeister wählen“, so Raffelsberger abschließend.