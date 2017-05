Das „Wirtskreuz“ steht wieder am Straßenrand.

07.05.2017, 00:20 Uhr

Der Heimat,- und Kulturverein Gschwandt hat sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr eines der vielen Wegkreuze im Gemeindegebiet Gschwandt zu restaurieren. Jedes dieser Juwele hat ja eine eigene Geschichte, meist als Dankbarkeit für ein gut überstandenes Unglück oder als Mahnmal für ein geschehenes Unglück. Am Freitag 5.5.2017 wurde das renovierte Wegkreuz „Wirtskreuz“, das zum nahegelegen Gasthaus Grafinger gehört, in der Nähe Feuerwehrhaus und Friedhof in Gschwandt feierlich eingeweiht und eine Maiandacht durch Pfarrmoderator Alois KAINBBERGER und Pfarrassistentin Anna-Maria MARSCHNER abgehalten. Viele Gschwandtnerinnen und Gschwandtner, darunter auch Bürgermeister Fritz STEINDL mit Gattin und Resi GRAFINGER wohnten der Feier bei.In meisterlicher Arbeit hat Rudolf HOLZINGER sowohl das Kreuz, als auch den Christus wieder zu "neuem Leben erweckt“ und so ein wahres Kunstwerk geschaffen. Der Obmann Stellvertreter des Heimat,- und Kulturvereines Roland HOLZINGER sprach Rudolf HOLZINGER, Pfarrer Alois KAINBERGER und allen Mitwirkenden bei der Kreuzrenovierung dafür den herzlichsten Dank aus. Als Dankeschön lud dann Resi GRAFINGER und Bürgermeister Fritz STEINDL zu einem Umtrunk ein.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Sonstiges - "Wirtskreuz" in Gschwandt