Gastronomische Fortbildung 2018 im Hotel Seewirt Zauner in Hallstatt

28.01.2018, 23:19 Uhr

Karriere nach gastronomischer Fortbildung im Salzkammergut

Für Seminarleiter StD i.R. Ralph Kerkamm gab es in St. Wolfgang eine große Überraschung und Grund zum Jubeln. 2008 ist der Kochauszubildende Herrmann Poll aus Bad Nenndorf vom damaligen Tallymam als Auszubildender mitgefahren und hat sich für Österreich begeistern lassen. Nach seiner Abschlussprüfung hat sich Herrmann Poll beim Weißen Rössl in Sankt Wolfgang beworben und dort zunächst die Ausbildung zum Konditor mit gutem Ergebnis absolviert. Er hat hier 2016 den Kurs zum Küchenmeister belegt und in allen zu absolvierenden Fächern mit der Note sehr gut bestanden. Kerkamm: „Dies ist die beste Bewerbung für die Stelle als Küchenchef im Weißen Rössl gewesen und für uns ein nachweislicher Erfolg unserer österreichischen Seminarreisen“.