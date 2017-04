Gefälschte Gutscheine verschickt

29.04.2017, 09:40 Uhr

Seitens des Tierheims wurden niemals solche Briefe bzw. Gutscheine ausgesendet. Der Verein machte den angeführten Sachverhalt in den vergangenen Tagen auch schon mittels einer Klar- bzw. Richtigstellung in den Medien publik. Die besagten Briefe wurden amateurhaft mittels Klebeband mit Empfänger und Absender versehen. Die gefälschten Gutscheine können vom Verein beim Flohmarkt am 29. April nicht angenommen werden.