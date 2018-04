Rot Kreuz Ortsstellenversammlung Vorchdorf – ein starkes Team

23.04.2018, 21:13 Uhr

Vor zahlreichen Mitarbeitern und Ehrengästen fand die diesjährige Versammlung der Vorchdorfer Rot-Kreuz-Ortsstelle statt. Ortsstellenleiter Dr. Christoph Hohn verglich in seinen einführenden Worten den Einsatz der Freiwilligen mit einem Versicherungsbeitrag zum Gelingen und Festigen der Sicherheit der Mitbürger. Für diese Arbeit bedankte er sich bei den Anwesenden sehr herzlich.Die vielfältigen Leistungen und die getätigten freiwilligen Arbeiten des Jahres 2017 wurden vom Dienstführenden Gerhard Strassmair in kompakter und übersichtlicher Weise dargestellt. Um rund 9% stiegen die Ausfahrten auf 4 033, das ist rund 300 Mal öfter als im Vorjahr. So oft wurde Menschen in Notlagen geholfen. 104 Mitarbeiter haben in allen Leistungsbereichen wie Jugendrotkreuz, Besuchsdienst, Journaldienst, Blutspendedienst, Nacherfassung, Leitstelle, Hausärztlicher Notdienst, Aus- und Weiterbildung und vor allem im Rettungsdienst 21 400 Stunden Zeit ehrenamtlich und unbezahlt gespendet. Bei seinen Rot-Kreuz Mitarbeitern bedankte sich der Dienstführende für den immerwährenden Willen zur Hilfeleistung am Nächsten. Diese Hilfe, die jedem immer wieder Motivation, Einsatzwille, oft auch Überwindung und Verzicht abverlangt – Aus Liebe zum Menschen!Das Jugendrotkreuz konnte über ein sehr ereignisreiches Jahr berichten.15 Kinder unternahmen mit ihren Gruppenleiterinnen so einiges, zum Beispiel wurden Bastelarbeiten an die Bewohner des Altenheimes verteilt, Spielenachmittage mit den Klienten des Besuchsdienstes durchgeführt und das Friedenslicht vom ORF geholt.

Für die Gemeinschaftsförderung berichtete Maria Hochmuth über die Teilnahme am Glöcklerlauf, den gelungenen Ausflug, die besonders lustige Gaudi-Olympiade, die Adventbesinnung und den Punschstand.Auch der Besuchsdienst mit seinen 15 Mitgliedern präsentierte seine Leistungen - 1755 Stunden mit den Klienten.Aufgrund diverser Fortbildungen und besonderer Leistungen konnten auch bei diesjähriger Versammlung einige anwesende Sanitäterinnen und Sanitäter befördert und ausgezeichnet werden.Diese Zahlen sowie die Berichte über die vielen Aktivitäten zeigten, wie stark verankert Freiwilligkeit und Menschlichkeit an der Ortsstelle Vorchdorf sind.