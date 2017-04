Sanierung der Leichtathletikanlage der Union Ebensee abgeschlossen

26.04.2017, 12:38 Uhr

EBENSEE. Nach langer Vorlaufzeit und mehr als einjähriger Renovierungsphase ist die Sanierung der Leichtathletikanlage der Union Ebensee nun abgeschlossen.

Eröffnungsfeier am 12. Mai

Großer Dank gebührt den Vereinsverantwortlichen für den langen Atem bei der Aufstellung der Finanzierung, den Vertretern aus Sport und Politik auf Gemeinde- und auf Landesebene für die Unterstützung sowie vielen ehrenamtlichen Helfern für die freiwillig geleisteten Arbeiten bei der Sanierung. Somit steht den Schulen und den unterschiedlichen Trainingsgruppen der LA-Sektion nun endlich wieder eine funktionstüchtige und auch wettkampftaugliche Anlage zur Verfügung. Diese dient sowohl dem Breiten- als auch dem Leistungssport und das Abhalten von LA-Veranstaltungen in Ebensee, die in der Vergangenheit bei Athletinnen und Athleten immer sehr beliebt waren, wieder zulässt.Der Abschluss der gelungenen Sanierung wird am Freitag, 12. Mai, mit einer würdigen Eröffnungsfeier, eingebettet in einen Sportnachmittag bzw. -abend, begangen. Dieser startet um 14 Uhr mit den Bezirksschulmeisterschaften, setzt sich um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und Einweihung der Anlage fort, die von der Feuerwehrmusik Langwies festlich umrahmt wird, ehe ab 18 Uhr in einem sehr gut besetzten Abendmeeting nach langer Zeit wieder Wettkampfflair auf der neu sanierten Anlage zu spüren sein wird.