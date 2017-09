Schmankerlmarkt mit Freiluft Modeschau in Gmunden!

30.09.2017, 00:15 Uhr

Bei den Standeln gab es köstliches zum Essen und Trinken und verschiedenen Musikgruppen spielten auf den Plätzen. Der Höhepunkt war wohl die Freiluft Modeschau in der Kirchengasse, wo die Innenstadtgeschäfte am roten Teppich ihre Waren mit Models Präsentierten. Hunderte Besucher säumten den Laufsteg links und rechts und spendeten tosenden Applaus. Ein Moderator stellte dabei die verschiedenen Geschäfte vor.Der Wettergott meinte es besonders gut und bei angenehmen, herbstlichen Temperaturen wurde diese Veranstaltung zum Highlight im September 2017. Der Schmankerlmarkt wird auch am Samstag fortgesetzt und verspricht auch bei Schönwetter stattzufinden.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Schmankerlmarkt Gmd.