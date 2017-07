Wegeverschönerungsverein Hallstatt sanierte „Malerweg“

20.07.2017, 07:16 Uhr

Bis hin zum Gletschergarten hört man das Rauschen des Waldbaches sowie das Zwitschern der Vögel und diese Stille beruhigt und bringt Erholung. Der seit fünf Jahren bestehende Wegeverschönerungsverein Hallstatt unter Obfrau Roswitha Seethaler hat in diesem Jahr den beliebten Wanderweg saniert. Von der Kuh‘brücke bis zur Dürrenbachbrücke waren dafür 145 Arbeitsstunden und ca. 18 m³ Wegschotter notwendig. Die Steilstufe zur Dürrenbachbrücke wurde durch 34 Stufen entschärft, außerdem mussten 6 zusätzliche Wasserspulen eingebaut werden. Es gibt eine Abzweigung zu einer Ruhebank am Ufer des Waldbaches. Dieser Weg wurde ebenfalls wieder freigelegt und begehbar gemacht. Da es keine Hinweistafeln zum Waldbach gibt, gilt er unter Einheimischen als Geheimtipp. Die Eröffnung des neu sanierten Weges nahm Obfrau Seethaler zum Anlass, um ein Resümee zu ziehen und über die gesamten Arbeiten des Teams ausführlich zu berichten. Neben verschiedenen Reinigungs- und Mäharbeiten wurde als zweites Projekt der Gaiswandweg zur Marienruhe im Ortsteil „Markt“ saniert. In 38 Arbeitsstunden sind mit ca. 1 Tonne Fertigbeton und Kalksteinen dreizehn neue Betonstufen gesetzt worden. Im nächsten Jahr wird ein Großprojekt in Erwägung gezogen. Die Sanierung des Hirschaualmweges sollte mit Unterstützung und Mitarbeit von verschiedenen Organisationen durchgeführt werden. Entsprechende Vorbesprechungen sind aber noch notwendig. Bgm. Alexander Scheutz dankte in seinen Grußworten dem Verein für die umfangreichen Arbeiten, die den Bauhof der Marktgemeinde entlasten.Foto © Franz Frühauf