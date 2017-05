Ischler Tennis-Kampfmannschaft knapp an Oberliga-Sensation vorbei

08.05.2017, 11:42 Uhr

BAD ISCHL. Nun hat sie also wieder angefangen, die Mannschafts-Meisterschaftssaison der Tennisspieler. So auch bei der Tennis-SPG Bad Ischl. Nach dem letztjährigen Aufstieg der Herrenmannschaft in die Oberliga, die höchste oberösterreichische Spielklasse, galt es für das Team nun, in der ersten Runde Fuß zu fassen.

Siege für die restlichen Teams

Meisterschaftstennis an sechs Tagen pro Woche

Dies gelang der Mannschaft um Team-Kapitän Alex Bucewicz, Calin Paar, Maximilian Mann, Philipp Seber, Markus Huber und Philipp Gratzer mit einer knappen 4:5-Niederlage gegen den UTC Fischer Ried auch ganz gut. Einziger Wehrmutstropfen: Beim Stand nach den sechs Einzeln von 3:3, gingen anschließend zwei der drei Doppel denkbar unglücklich im Champions-Tiebreak verloren, der Triumph war für die Kaiserstädter also zum Greifen nahe. "Natürlich wünscht man sich bei so einer knappen Begegnung den Sieg", so Bucewicz, "trotzdem haben wir uns für unseren – mannschaftlich gesehen – ersten Oberliga-Einsatz sehr gut geschlagen. Immerhin stellten die Jungs aus Ried eines der Top-Teams der vergangenen Saisonen." Derzeit rangiert man in der Tabelle auf dem fünften Platz.Während zwei weitere Herrenmannschaften spielfrei hatten, ging es auch für das dritte Herrenteam los: Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Neukirchen/Altmünster scheint die junge Mannschaft derzeit auf Rang drei der Tabelle auf. Siegreich waren auch die Tennis-Ladies aus Bad Ischl. Gegen die SPG Aurachkirchen/Reindlmühl behielten sie fast die weiße Weste und ließen lediglich einen Punkt. Enstand im Auswärtsmatch daher 6:1.Quasi 24/7 kann man auf der Anlage des TC Bad Ischl spannende Wettkampfpartien bestaunen. Unter der Woche, also von Montag bis Freitag, sind die Senioren in zahlreichen Ligen meist Nachmittags im Einsatz. Jeweils am Samstag ab 13 Uhr finden die Begegnungen der allgemeinen Klasse statt. Genaue Spielpläne und Ergebnisse gibt es im Onlineportal