NTS-Athleten bei Teambewerben in Bischofshofen erfolgreich

16.10.2017, 20:59 Uhr

Nikolaus Mair ging es auch im Einzelspringen im Vergleich zum letzten Bewerb viel besser. Als zum jüngeren Jahrgang der Schüler II gehörend zeigte er vor allem im 2. Durchgang mit einem Top-Sprung auf. Im Endklassement reichte es für Platz 16, wobei ihn von einem Platz unter den Top Ten nur wenige Zehntelpunkte trennten.Philipp Steinbacher belegte Rang 39. Mit sehr guter Laufleistung im Crosslauf schob er sich in der Nordischen Kombination in die Punkteränge auf Platz 27 vor.Sigrun Kleinrath erreichte im Springen Platz 7. In der Nordischen Kombination konnte sie sich trotz Kniebeschwerden noch auf Platz 6 verbessern.Die Sommerbewerbe sind damit für die Schüler abgeschlossen. Jetzt warten die Springer und Kombinierer auf den Schnee und blicken mit Spannung der Wintersaison entgegen.