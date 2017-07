Salzkammergut "on tour"

19.07.2017, 12:13 Uhr

Erfolgreicher Auftritt des Salzkammergut Tourismus in Dortmund, Fortsetzung 2018 beschlossen.

SALZKAMMERGUT (km). Der heimische Tourismus setzt bei seinen Werbeaktivitäten auf direkten Kontakt mit potenziellen Gästen. Erst im April präsentierte sich das Salzkammergut im Rahmen eines großen Festes zum zweiten Mal sehr erfolgreich in der Dortmunder Innenstadt. Hoteliers, Gastronomen, Handwerker, Touristiker und Musikanten zeigten bei der Veranstaltung "Salzkammergut zu Gast in Dortmund", was die Region zu bieten hat. In der letzten Aufsichtsratssitzung der Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH wurde daher einstimmig beschlossen, diesen Event auch 2018 durchzuführen. In Dortmund zeigten die zehn Salzkammergut-Regionen Almtal, Attergau, Attersee, Ausseerland-Salzkammergut, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee und Wolfgangsee, was sie den Gästen zu bieten haben.

Zehn Messen pro Jahr

Auch Messeauftritte werden bei den Touristikern groß geschrieben. Die Ferienregion Traunsee präsentiert sich bei zehn Messen pro Jahr. "Die ATB ist sicherlich die wichtigste Fachmesse für den Tourismus, bei der wir dabei sind. Unsere Messe-Auftritte konzentrieren sich auf die Länder Österreich, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und Polen. Die Ferienregion Traunsee hat ein Messe-Budget über 27.000 Euro", so Andreas Murray, Tourismusdirektor der Ferienregion Traunsee. "Messen sind zwar wichtig, sind aber nicht die einzigen Aktivitäten. Wir sind im Online-Bereich in Dänemark und Schweden aktiv und haben Kooperationen in der Schweiz, China oder Süd-Korea."Das Almtal hat seine Messeauftritte auf drei bis vier Messen pro Jahr reduziert. "Klassische Messen sind eher rückläufig, neue Formate wie 'Salzkammergut zu Gast in...' sind hier im Vormarsch. Wenn Betriebe bei Messen mit vor Ort sind, geht es auch um konkrete Buchungen. Ansonsten möchten wir unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und unsere Stammgäste pflegen", so Stefan Schimpl, Tourismus-Geschäftsführer im Almtal. Hans Wieser von der Wolfgangsee Touristik möchte bei allen Messeauftritten vor allem die Stärken der Wolfgangsee-Region hervorheben: Die Kombination aus Berg und See – in allen Angebotsbereichen wie Wandern, Radfahren, Kulinarik, Kultur oder Advent.