Zwei Ortschaften in Mayrhof wurden mit Glasfaser ausgestattet. Alle Beteiligten sprechen von einzigartigem Projekt. Aber warum eigentlich?

MAYRHOF. Das erste Ungewöhnliche an dem Projekt war, dass der Ausbau organisatorisch vom Verschönerungsverein "Lebenswertes Mayrhof" (VLM) abgewickelt wurde. Dabei federführend war Obmann und Ex-Bürgermeister Hans Blümlinger, der das Projekt entsprechend vorangetrieben und dabei sogar selbst Hand angelegt hat. "Ich bin gelernter Elektrotechniker. So konnte ich da etwas mithelfen", schmunzelt er. Auch für A1 OÖ-Breitbandkoordinator, Christian Sternbauer sowie A1-Netzplaner Gerald Kickinger, war die Umsetzung des Projekts kein alltägliches. Dazu Sternbauer: "Es war ein einzigartiger Schulterschluss zwischen Gemeinde, Verschönerungsverein und Netzplanung." Dass das Projekt so rasch umgesetzt werden konnte, überraschte alle. "Auch wenn es eine kleine Gemeinde ist, ist es nicht selbstverständlich, dass das so schnell geht", weiß Kickinger. So verging zwischen Planung, die im Jänner 2021 startete und Arbeiten, die Ende des Jahres 2021 abgeschlossen wurden, kein Jahr. "Normalerweise dauert es von der Planung bis zur Durchführung schon mal bis zu drei Jahre", erklärt Sternbauer.

Hat's noch nicht gegeben



Stolz zeigt sich Blümlinger auch darüber, dass für die Kabel-Verlegung kaum Baggerarbeiten nötig waren. "Wir haben so gut wie nichts aufgraben müssen, haben das meiste mit bestehenden Leerverrohrungen geschafft." Ebenso stolz sei er darauf, dass alle Haushalte mitgemacht haben. "Ein wenig Überzeugungsarbeit war zwar schon notwendig, aber im Grunde war es unproblematisch." Genauso auch die Zusammenarbeit, wie Sternbauer und Kickinger betonen: "Es ist viel auf Zuruf passiert. Da ist wirklich jeder eine extra Meile gegangen. Eine Zusammenarbeit in dieser Form hat es in der Umgebung bisher noch nie gegeben, das war bisher einzigartig." Damit sind 76 Prozent aller Gemeindehaushalte bereits ans Glasfasernetz angeschlossen. Der Rest wird laut Blümlinger mit „fiber-service OÖ“ 2022/23 ausgebaut.