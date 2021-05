Am 26. Mai fiel in St. Aegidi der Startschuss für den Bau des neuen Ortszentrums – prominenter Besuch inklusive.

ST. AEGIDI. Das neue Ortszentrum umfasst neben dem neuen Gemeindeamt auch eine Landspinnerei sowie ein Musikprobelokal. "Ein langersehnter Augenblick wird wahr. Es wurde viel Zeit investiert, viele Stunden der Planung absolviert, aber jetzt ist es soweit", so Bürgermeister Klaus Paminger bei der Spatenstichfeier in seiner Laudatio. Das für St. Aegidi laut Paminger "so wichtige Projekt" wurde bereits 2013 im Zuge eines Agenda 21-Prozesses angegangen. Die Landspinnerei – ein von der Leaderregion Sauwald-Pramtal gefördertes Projekt, bietet künftig flexible Büroplätze für Firmenneugründer und Startups. Zudem wird es dort ermöglicht, Homeoffice in professioneller Umgebung zu betreiben. Das Angebot kann auch von Schülern oder Vereinen flexibel genutzt werden.

Zukunftsweisendes Bauwerk



Den Grundstein für das Projekt legte Altbürgermeister Eduard Paminger. "Er hat die Weichen für dieses Projekt gestellt", bedankte sich der Bürgermeister bei seinem Vorgänger. Die Bauwerke werden übrigens in Holzbauweise errichtet. "Holz ist ein hervorragender natürlicher Baustoff, der vor der vor der Haustüre wächst. Somit leisten auch wir einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz", so der Ortschef. Zudem bedankte sich Paminger bei allen Fraktionen, schließlich wurde das Projekt betreffend alle Beschlüsse einstimmig gefasst.