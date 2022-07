Die Zillen-Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Vichtenstein feierte am 19. Juni im niederösterischen Klosterneuburg ihren bisher größten Erfolg.

VICHTENSTEIN. Die Jungfeuerwehrmänner traten in sieben verschiedenen Wertungsklassen bei der Staatsmeisterschaft an und es hagelte Medaillen. Eine Bronze-, sieben Silber- und sechs Goldmedaillen brachten die jungen Vichtensteiner mit nach Hause. Roman Haderer belegte mit einer tollen Fahrt den dritten Platz in der Wertungsklasse "Schüler Einhändisch". Den 2. Rang eroberte Matthias Haderer. Staatsmeister in dieser Klasse wurde Jakob Schloffer.

Florian Haderer wurde Jugendstaatsmeister

Mit einer nicht fehlerfreien Fahrt, aber in überragender Bestzeit wurde Florian Haderer Junioren-Staatsmeister 2022. In den Zweimännischen Wertungsklassen fuhren Michael und Jakob Haderer auf Platz 2 und sicherten sich den Jugend-Vize-Staatsmeistertitel. Jakob Schloffer und Matthias Haderer überzeugten in der Klasse „Schüler“ mit einer fehlerfreien Fahrt – ebenso Lukas Dullinger und Florian Haderer in der Wertungsklasse Junioren. Beide Teams holten den Staatsmeistertitel nach Oberösterreich. Der Zusammenhalt und die hervorragenden Leistungen des gesamten Teams führten überdies zum Vize-Staatsmeistertitel in der Mannschaftswertung der Klasse Jugend und Schüler.