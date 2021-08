SCHÄRDING (zema). Am Freitag den 06. 08.2021 gegen 17.00 Uhr waren zwei 21-jährige Bayern aus dem Landkreis Deggendorf auf der Innviertler Bundesstraße 137 von Schärding in Richtung Neuhaus am Inn unterwegs. Kurz nach Schärding auf der neuen Innbrücke bemerkten die beiden dass Rauch unter der Motorhaube aufstieg. Sie hielten darauf gleich an und haben den VW T4 verlassen. Gegen 17.05 Uhr wurde dann die Feuerwehr Schärding alarmiert. Schon bei der Anfahrt sah man von weitem die Rauchsäule aufsteigen. Die Feuerwehr konnte trotz schnellen Löschangriff leider nicht mehr verhindern, dass der Transporter komplett ausbrannte. Zum Glück wurden die beiden Bayern nicht verletzt.

Fotos: Markus Bäumler/zema-medien.de