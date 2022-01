Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am 25. Jänner wurde der Haushalts-Voranschlag für 2022 beschlossen.

SCHÄRDING. Der Voranschlag 2022 beinhaltet wichtige Investitionen in die Zukunft, wie etwa die Schaffung von zwei zusätzlichen Kindergartengruppen, den Umbau des Musikprobenraums und des Bauhofs, sowie die Gründung einer GmbH für die Landesgartenschau 2025. Auch die längerfristigen wichtigen Projekte wie die Sanierung von Volksschule und Bezirkssporthalle sind im mittelfristigen Finanzplan eingearbeitet. „Mit diesem Budget ist uns ein guter Weg für die Zukunft Schärdings gelungen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Finanzstadträtin Michaela Lechner, Finanzabteilungsleiterin Martha Quirchtmaier und dem gesamten Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit.“, betont Bürgermeister Günter Streicher.

Bürgerfragestunde gestartet

Mit Beschluss des Gemeinderates der Stadt Schärding vom Dezember 2021, gibt es zukünftig vor jeder Gemeinderatssitzung eine Bürgerfragestunde. Bürger haben laut Streicher dann eine halbe Stunde vor der Sitzung die Möglichkeit, Fragen an die politischen Vertreter zu stellen. "Zweck dieser Fragestunde ist es, Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich über Gemeindeangelegenheiten zu informieren, Ideen, Wünsche oder Kritik zu äußern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig", so der Stadtchef. In der Sitzung des am 25. Jänner wurde demnach die erste Bürgerfragestunde abgehalten und auch gleich gut genützt. Das allererste Anliegen kam von Hildegard Hoffellner. "Ihr Ansuchen wurde aufgenommen und wird in naher Zukunft behandelt und hoffentlich positiv abgeschlossen werden."