Bezirksentscheid Sensenmähen in Andorf

Trotz widriger Witterungsbedingungen ging heuer am 23.05.2021 in Andorf (Schulleredt) bei der Familie Mayrleitner, der Bezirksentscheid Sensenmähen über die Bühne. Unter Ausschluss von jeglichem Publikum und unter strengen Coronaauflagen stellten 76 Mädchen und Burschen bei teilweise strömendem Regen ihr Können beim Sensenmähen unter Beweis. Bewerbsstart war um 10.00 Uhr und mit Hilfe der zahlreichen fleißigen Landjugendmitglieder, welche mit ihren Rechen die Bewerbsflächen ausheigten, konnte der Bewerb um 14.30 Uhr beendet werden. Die Siegerehrung konnte nicht wie gewohnt nach Bewerbsende durchgeführt werden, sondern wurde am Abend via Facebook den Teilnehmern mitgeteilt, da sich die einzelnen Mähergruppen nur gestaffelt auf dem Bewerbsgelände befanden, um die Coronaauflagen erfüllen zu können.