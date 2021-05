In dieser Woche möchte ich mal kurz unsere Tätigkeit vorstellen. Um das Thema der Fotografie besser verstehen zu können, reicht es nicht, Schnappschüsse zu machen, ohne sich Gedanken zum Bild zu machen. Um ein gutes Foto machen zu können, ist es von Vorteil, sich Gedanken bereits im Vorfeld über das Motiv, die Bildkomposition, den Bildausschnitt und die Perspektive zu machen.

Wir Fotofreunde geben dazu jeden Monat ein Thema bekannt, zu dem in einem vorgegebenen Zeitraum Fotos gemacht und eingereicht werden. Jedes Klubmitglied macht sich also Gedanken, wie das Thema mit seiner Kamera (auch Handys) umgesetzt werden kann. Zum Einreichungstermin senden alle ihr bestes Foto ein. Dann wird online anonym bewertet und somit das „Foto des Monats“ ermittelt.

Damit die „Laien“ keinen Nachteil gegenüber „Profis“ haben, gibt es bei uns zwei Kategorien. STANDARD und TECHNIK. Jeder kann sich auf Grund seiner Fähigkeiten und technischen Ausstattung einer Kategorie zuordnen und sein Bild in der jeweiligen Kategorie bewerten lassen.

Hier kannst du nachlesen, was wir genauer unter den Kategorien verstehen.

Nächste Woche sind dann auch schon die eingesendeten Bilder zum Thema „Baumstarke Fotos“ bekannt. Die werden wir auch wieder auf dieser Plattform präsentieren.

Dazu wirst du noch erfahren, was wir an einem Klubabend - welcher einmal im Monat abgehalten wird - noch so machen.

