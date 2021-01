Neuer Meilenstein für die Leichtathletik im Innviertel: Sobald es die Witterung zulässt, starten nach einjähriger Planungsphase die Bauarbeiten zum neuen „Regionalen Leichtathletik-Zentrum“ in Andorf.

ANDORF. Rund 510.000 Euro werden demnach in das Vorhaben investiert. Das Projekt umfasst die Sanierung der 400-Meter-Rundlaufbahn und die Erneuerung der Wurfanlage. Direkt neben dem Stadion entsteht zudem auf rund 500 Quadratmetern ein neues Vereinsheim mit einer Indoor-Wurfhalle und einem 25-Meter-Sprintgang. „Die Leichtathletik hat im Sportland Oberösterreich, insbesondere auch im Innviertel, einen ungemein hohen Stellenwert. Unsere starken Vereine in allen Regionen des Landes sowie die tausenden Ehrenamtlichen schaffen die Basis und die Angebote – von den Kindern bis zu den Erwachsenen, von den Talenten bis zu Spitzensportlern. Die Sportunion IGLA long life zählt zu diesen Aushängeschildern“, betont Sport-Landesrat Markus Achleitner. "Vom neuen 'Regionalen Leichtathletik-Zentrum' werden sowohl der Verein als auch die gesamte Region profitieren", ist Achleitner überzeugt.

Ganzjähriges Training möglich

Für die Sportunion IGLA long life – der in Andorf ansässige Leichtathletikverein – wird mit der neuen Trainingsstätte die Möglichkeit geschaffen, in Zukunft ein Ganzjahrestraining unter optimalen Voraussetzungen abzuhalten. Auch Igla-Obmann Richard Gierlinger und sein Trainerteam freuen sich über die Realisierung des neuen Leichtathletik-Zentrums: „Nun haben wir auch im Regionalraum die Möglichkeit, unseren Athleten zu Top-Bedingungen ein adäquates Ganzjahrestraining anbieten zu können. Dafür danken wir dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung sowie dem Land OÖ für die große finanzielle Unterstützung und Genehmigung des Projekts. Ebenso einen großen Dank aussprechen möchten wir der bauausführenden Firma Weißhaidinger, die unseren Verein nicht nur in der knapp einjährigen Planungsphase beratend zur Seite stand, sondern uns darüber hinaus mit einem beachtlichen Sponsorbeitrag unterstützt. Den durch die Sportunion IGLA long life zu tragenden Interessensanteil am Projekt könnte der Verein ansonsten alleine nicht stemmen.“ Wie Gierlinger zur BezirksRundschau sagt, soll das neue Leichtathletik-Zentrum im Zuge des nächsten Int. Josko Laufmeetings heuer im August offiziell eingeweiht werden.

Andorf Säule im "OÖ-Zukunftspaket Leichtathletik"



Das neue Leichtathletik-Zentrum in Andorf zählt damit zu den wesentlichen Säulen im „Zukunftspaket Leichtathletik“ des Landes Oberösterreich. Es beinhaltet Leichtathletik-Zentren und Stützpunkte im Zentralraum sowie mehrere regionale Zentren in allen Landesteilen – wie eben auch das neue Projekt in Andorf.