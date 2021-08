ANDORF. Weitere großartige Erfolge feiern konnte das Andorfer Tennis-Talent Michael Slaby in Kärnten: Nach insgesamt sieben Spielen (vier Einzel und drei Doppel) kürte er sich das Andorfer Tennistalent durch einen 7:5, 2:6, 10:4 Sieg über den mehrfachen burgenländischen Nachwuchslandesmeister Alexander Wagner zum Einzelsieger beim ÖTV-U18-Jugendtennisturnier in Pörtschach. Zudem holte er am selben Ort mit seinem Tiroler Partner Ben Schnitzer (TC Breitenwang) durch einen 6:3, 6:7, 10:3 Finalerfolg zur Draufgabe auch noch den Doppeltitel.