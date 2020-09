Bei den U23 Staatsmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Klagenfurt zeigten sich die Sportunion IGLA long life Mädels nochmals in starker Form und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

DIERSBACH (ebd). So holte die Diersbacherin Patricia Madl im Speerwurf mit Saisonbestleistung die Goldene. Dazu Madl: "Ich wusste, dass ich die 50 heuer noch drauf habe und bin happy, dass dies genau bei den Staatsmeisterschaften geklappt hat. Der Titel zum Abschluss der Saison ist natürlich eine große Motivation für die nächste Saison, wo die U23 EM in Norwegen am Programm steht. Zudem holte die Diersbacherin im Diskuswurf als Draufgabe die Bronzemedaille – und zwar mit 3neuer persönlicher Bestleistung über 39,55 Meter.

Huemer mit Doppelgold



Zwei weitere Goldmedaillen holte für die Igla Ina Huemer aus Taiskirchen. Sie siegte über 100 Meter (11,86) und 200 Meter (24,05) und darf sich damit Doppelstaatsmeisterin nennen. "Beim 200 Meter-Lauf war ich sehr froh, dass die Zeit, trotz eines leichten Gegenwindes noch so gut war und ich habe gewusst, dass ich noch genügend Körner für den 100 Meter-Lauf habe. Bei den 100 Meter hatte ich für meine Verhältnisse einen guten Start, musste aber bis zum Schluss um den Titel kämpfen."