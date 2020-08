Die zweite Auflage der Upper Austria Cycling Tour macht gleich zweimal im Bezirk Schärding Halt.

RAINBACH (ebd). Nach der Covid-19-bedingten Verschiebung – ursprünglich geplanter Termin war Mai – wird nun die zweite Auflage der Upper Austria Tour powered by Neubike.at präsentiert.

Die Upper Austria Tour ist ein Rennen für Hobby-, Breiten- und Amateur-Radfahrer. Im Rahmen der zweiten Upper Austria Cycling Tour werden vom 9. bis 11. Oktober drei Etappen ausgetragen. Darunter zwei Straßenbewerbe in Rainbach im Innkreis am 9. Oktober, sowie am 10. Oktober in Schwanenstadt.

In Rainbach acht Runden



Ein Abschlusszeitfahren geht in Schärding am 11. Oktober über die Bühne. In Rainbach gilt es, acht Runden á 7,6 Kilometer und 1000 Höhenmeter zu absolvieren. In Schwanenstadt stehen 12 Runden á 5,2 Kilometer und 850 Höhenmeter am Programm. Das Zeitfahren in Schärding führt über 14 Kilometer und 260 Höhenmeter. Neben einer Herrenwertung wird es auch eine Damen- sowie eine Teamwertung geben.

Anmeldung sofort möglich



Für Interessierte ist eine Anmeldung zur Upper Austria Cycling Tour bereits möglich. Die Veranstaltung findet übrigens im Rahmen des European Paracycling Curcuit – Int. OÖ. Paracycling-Rundfahrt – statt. Mehr Infos dazu sowie zur Anmeldung geht's hier