WERNSTEIN. Sechs Läufer der Union Wernstein nahmen am vorletzten Juniwochenende an drei unterschiedlichen Bewerben teil. Beim Mozart 100 Marathon in Salzburg waren Karoline Ranftl , Barbara Waschak, Christine Weiß und Sandra Pitschender im Laufeinsatz. Das Quartett stellten sich bei heißen Temperaturen der Herausforderung. Ranftl holte mit einer Zeit von 5:08 Stunden am Ende sogar den hervorragenden 2 Platz. Zudem war Ranftl am Traunseehalbmarathon erfolgreich am Start. Weiters schaffte Hermann Höglinger beim Teamstundenlauf in Ried mit einem Läufer vom Athletik Club Frauenstein in den 60 Minuten ganze 12 Runden.