Rege Diskussion über berufliche Möglichkeiten von Frauen.

SCHÄRDING (juk). "Ein Mann ist keine Pensionsvorsorge", mahnte AMS-Frauenbeauftragte Alexandra Reitinger. Das AMS Schärding hatte anlässlich des Weltfrauentags zum Frauenfrühstück geladen. Welche Förder- und Dienstleistungsangebote des AMS Frauen zur Seite stehen, darüber hielt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt, einen Vortrag. "Auch wenn wir immer glauben, aber wir sind von Gleichstellung noch weit weg", so Schmidt. Sie verwies auf aktuelle Arbeitsmarktzahlen und die hohe Teilzeitquote von Frauen. Arbeitnehmerinnen müsse schon früh bewusst gemacht werden, dass längerfristige Teilzeitarbeit sich negativ auf die Pensionsansprüche auswirkt. Zudem sollten Frauen darin ermutigt werden Berufe in Technik oder Industrie anzustreben, mit denen sie bessere Verdienstmöglichkeiten hätten. Der Vortrag reget eine kontroverse Diskussion der Teilnehmerinnen an. "Teilzeit wegen der Kinder wird immer als Frauen-Thema angesehen. Veränderung erreichen wir nur, wenn wir Teilzeit auch für Väter mitdenken", so zum Beispiel Eva Kapshammer, Beraterin des Frauennetzwerkes3.