🌲🌲Bezirks-Forstentscheid🌲🌲

15.09.2018, 10:30 Uhr

Die Teilnehmer werden in den verschiedensten Disziplinen wie Kombinationsschnitt, Kettenwechsel, Durchhacken und viele mehr gefordert.Neben den Disziplinen werden VorfĂźhrungen der verschiedensten Forstmaschinen stattfinden und deren Austeller sind an Ihren Ständen anzutreffen. 🚜🌲Interesse geweckt???🤔 dann melde dich bis 01.10. an unter der Nr. 0664/1840690Auf euer Kommen freuen sich die LJ St.Marienkirchen und der Innviertler Forstwettkampfverein.Â