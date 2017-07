Football Summerschool – trainieren mit Profis

18.07.2017, 15:00 Uhr

Die "World of Football Summer School" gastiert im August wieder in Eggerding.

EGGERDING (ebd). Die "World of Football Summer School" geht mit Fußballcamps und Bewegungskindergärten in die neunte Runde. Auch in Eggerding – und zwar vom 7. bis 11. August. "Seit unserem Start im Jahr 2009 helfen wir Kindern und Jugendlichen, sich in den Ferien fußballtechnisch zu verbessern", so Organisator Peter Erlach. "Unsere Teilnehmer lernen von österreichischen und internationalen Top-Coaches nicht nur was sie üben sollen, sondern auch wie sie üben sollen. Unsere Trainer verfügen über große Erfahrung." Zusammengearbeitet wird laut Erlach auch mit Trainern wie Steve Burton vom FC Chelsea London oder Paolo Fregonese von der italienischen Fußballakademie AC Liventina. "Da wir mit ihnen ganzjährig zusammenarbeiten, ist unser Trainingsprogramm immer am neuesten Stand."

Kooperation mit Chelsea

Zur Sache

www.wofss.at

Wie Erlach weiter ausführt, "bestätigt das Feedback der Teilnehmer und deren Eltern unseren Weg genauso, wie die beständig steigenden Teilnehmerzahlen.Es ist für jeden wichtig manchmal dem Trainingsalltag zu entkommen, neue Übungsmethoden kennen zu lernen, andere Meinungen zu hören, Selbstbestätigung oder auch Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Wir gehen auf jeden Einzelnen genauso ein, wie auf ganze Teams die seit einigen Jahren zu uns kommen. Dabei wird das Trainingsprogramm auf Wunsch auch in Rücksprache mit den jeweiligen Vereinscoaches gestaltet"Die "World of Football Summer School" gastiert vom 7. bis 11. August in Eggerding. Anmeldung unteroder direkt bei Organisator Peter Erlach per E-Mail unter peter.erlach@wofss.at