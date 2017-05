Kids schnuppern Wettkampfluft

05.05.2017, 16:04 Uhr

Schärdinger Lauf-Nachwuchs bei Speedy-Kids-Cup in Ried im Einsatz

BEZIRK (ebd). Beim Speedy-Kids-Cup – einer Veranstaltungsreihe für den Leichtathletik-Nachwuchs des Landes in Ried – sorgten Nachwuchsathleten der Sportunion Igla long life für Topergebnisse. Darunter sind auch einige Schärdinger Leichtathleten. Klassensiege holten sich die Brüder Jonas (U8) und Julian (U12) Mesi, Jona Desch aus Zell/Pram und Jana Reisinger (beide U10). Auf Rang zwei landete Christina Gangl (U12) aus Sigharting. Drei dritte Plätze machten das erfreuliche Ergebnis für die Sportunion IGLA komplett: Tim Fuchs (U8), Ida Emprechtinger (U10) und Christina Gangl (U12). Beim Speedy-Kids-Cup können die Kinder verschiedene Disziplinen ausprobieren und kennenlernen. Im Vordergrund steht jedoch der Spaß an der Bewegung und ein erstes Hineinschnuppern in Wettkampfsituationen. Insgesamt stehen über die Saison verteilt fünf Veranstaltungen am Programm.Fotos: IGLA