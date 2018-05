Arbeitslosigkeit im Bezirk Schärding sinkt stetig

04.05.2018, 08:24 Uhr

Einen zweistelligen Rückgang der Arbeitslosigkeit in allen Alterssegmenten meldet das AMS Schärding mit Ende April 2018.

BEZIRK SCHÄRDING. 855 Personen sind laut Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservice Schärding arbeitslos; 282 stehen in Schulung. Um insgesamt 169 Personen ist die Zahl der Arbeitsuchenden damit im Vorjahresvergleich gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent.Knapp 22.500 Menschen haben eine Beschäftigung. „Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin prächtig. In den letzten zehn Jahren hatten wir in einem Aprilmonat nur im Jahr 2008 eine niedrigere Arbeitslosenquote als jetzt“, weiß Slaby, der davon ausgeht, dass das aktuelle Wirtschaftshoch jedenfalls auch 2019 anhalten wird.