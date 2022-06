Der heurige Tag der Artenvielfalt im Naturpark Ötscher-Tormäuer stand unter dem Motto "Landschaften voller Klimafüchse" ganz im Zeichen von Klimawandel-Anpassung und Klimaschutz.



REGION. Alle 140 Schüler der Naturpark-Schulen aus Mitterbach, Gaming, Puchenstuben und Annaberg fanden sich am Dorfplatz in Mitterbach ein, um sich in zwei Stationen dem umfangreichen Thema "Klima- und Umweltschutz" zu widmen.

Landschaften voller Klimafüchse



Österreichweit wird der Tag der Artenvielfalt in vielen Naturpark-Schulen gefeiert und der Verband der Naturparke Österreich stellt diesen jedes Jahr unter ein eigenes Motto – heuer "Landschaften voller Klimafüchse".

Seit 2019 gibt es auch im Naturpark Ötscher-Tormäuer jedes Jahr ein gemeinsames Projekt aller Naturpark-Schulen zum Tag der Artenvielfalt. Heuer fand die Veranstaltung erstmals in Mitterbach am Dorfplatz statt und die Naturvermittlerinnen und Umweltpädagoginnen des Naturparks gestalteten dem Motto getreu ein spannendes Programm.

Auswirkungen des Klimawandels



Zunächst beschäftigten sich die Kinder mit dem Unterschied zwischen natürlichem und anthropogenem Klimawandel und mit den Auswirkungen auf Umwelt, Menschen, Pflanzen und Tiere.

"Eine Landschaft voller Klimafüchse": Am Tag der Artenvielfalt fertigten die Naturpark-Schüler Demo-Schilder an.

Foto: Naturpark Ötscher-Tormäuer

hochgeladen von Roland Mayr

Zeichenwettbewerb und Demo-Schilder



Vorab gab es bereits einen Zeichenwettbewerb der Naturparke Niederösterreichs, bei dem sich die Kinder ebenfalls mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auseinandersetzten. Auf dieses Wissen konnte bereits aufgebaut werden.

Um sich auch kreativ mit dem Thema auseinander zu setzen, bastelten die Kinder anschließend Demo-Schilder mit ihrer ganz persönlichen Nachricht zu Natur- und Klimaschutz. Die Palette reichte dabei vom Aufruf zum CO2-sparen und zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, über den Schutz von heimischen Pflanzen und Tieren bis hin zu weniger Müll und Asphalt in der Umwelt.

Bei einer anschließenden kleinen Klima-Demonstration am Dorfplatz konnten die Schüler die Schilder dann auch lautstark präsentieren.

"Es gibt nur diese eine Welt"



"Für die Kinder gab es überraschende, neue Informationen zum Klimawandel und es wurde auch herausgearbeitet, wie wichtig es ist, selbstr Initiative zu ergreifen. Wir haben nur diese eine Welt. Ein Grundstein für den Tag wurde in vielen Klassen bereits im Rahmen des niederösterreichweiten Zeichenwettbewerbs gelegt", berichtet Martin Hörmer, Direktor der Schulen Gaming und Puchenstuben.

Foto-Projekt und Spende



Ermöglicht wurde der Tag der Artenvielfalt auch durch die freundliche Spende in der Höhe von 1.200 Euro von den Fotografen Jürgen Thoma, Jürgen Gabriel und Markus Morawetz.

Nach einem gemeinsamen Fotoprojekt mit anschließender Ausstellung auf der Ötscher-Basis wurde der Reinerlös durch den Verkauf der Bilder für die Naturpark-Schulen gespendet.

Eine echte Herzensangelegenheit



"Für uns als Naturpark-Management ist der Tag der Artenvielfalt immer eine echte Herzensangelegenheit und eine gute Möglichkeit wichtige Themen schon den Kleinsten im Naturpark zu vermitteln. Beeindruckend war das viele Wissen der Kinder zum Thema und die unglaubliche Begeisterung", zeigt sich Sarah Ehmann vom Naturpark überzeugt von der Wichtigkeit des Tages.

Infos auf naturpark-oetscher.at/naturpark-schulen