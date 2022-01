15 Sturmeinsätze gab es für die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Scheibbs.



BEZIRK. Auch im Bezirk Scheibbs wütete das Sturmtief "Nadja".

Die Feuerwehren des Bezirkes mussten rund 15 Einsätze abarbeiten, größtenteils mussten dabei Verkehrswege von Bäumen freigemacht werden.

Sturmtief "Nadja" beschäftigte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Scheibbs.

Foto: BFKDO Scheibbs

hochgeladen von Roland Mayr

Mehrere Einsätze rund um Wieselburg



Mehrere Einsätze davon wurden im Großraum Wieselburg gemeldet. Es wurden Dachdeckungen vom starken Wind abgetragen, Zäune und Plakatwände aus ihren Verankerungen gerissen, oder Straßen durch umgeknickte Bäume blockiert. Auch die Ampel an der "Hofer-Kreuzung" in Wieselburg, musste heute bereits gesichert werden, nachdem ein Teil des Gehäuses sich gelockert hatte.

Einige Kameraden waren in einer Wohnhausanlage tätig, wo ein Garagentor vom Wind eingedrückt wurde.

In Zarnsdorf musste die Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung ausrücken.

Foto: BFKDO Scheibbs

hochgeladen von Roland Mayr

Fahrzeugbergung in Zarnsdorf



Die Freiwillige Feuerwehr Zarnsdorf musste außerdem zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Auf der Landesstraße 6046 in Stetten verlor ein Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Boliden und kam von der Fahrbahn ab. Nach einem kurzen ritt entlang der Wiese kam er schlussendlich in einem kleinen Bachrinnsal zu stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach polizeilicher Freigabe wurde das Fahrzeug von der Feuerwehr mittels Seilwinde aus seiner misslichen Lage befreit.

Weiters waren die Feuerwehren Scheibbs, Pyhrafeld, Göstling, Gaming, Purgstall, Steinakirchen, Zarnsdorf und Randegg im Einsatz.

Weitere Infos auf bfkdo-scheibbs.at