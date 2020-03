Eine Spielgruppe voller lachender, fröhlicher Kinder. Eines Tages kommt ein Neuer dazu. Der ist grau und groß, ebenso fröhlich, aber vom Umfang her nicht so leicht zu integrieren. Verkleiden spielen, auf die Rutsche klettern oder gar verstecken: alles unmöglich. Doch die Kinder geben nicht auf und finden heraus, dass man mit Valentin ganz wunderbar spielen kann. Im Freien natürlich. Und keiner möchte den neuen Freund mehr missen. (md)

S. Taylor, C. Alexander, Unser Freund Valentin, orell füssli 2020.