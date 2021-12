SCHWAZ(wk). Nach fast vier erfolgreichen Jahren gehen Sparkasse Schwaz Handball Tirol und Frank Bergemann ab sofort getrennte Wege. Nachdem in den letzten Wochen die Entwicklung und die Leistungen der vergangenen Monate diskutiert und analysiert worden waren, wurde die überraschende Entscheidung nach konstruktiven Gesprächen zwischen der Vereinsführung und dem bisherigen Trainer bekantgegeben. Bergemann hatte das Traineramt in der Silberstadt vor fast vier Jahren kurzfristig von seinem Vorgänger Raúl Alonso übernommen und seitdem viele Dinge in eine positive und erfolgreiche Richtung gelenkt. ,,Ich bedanke mich bei der sportlichen Leitung für das entgegengebrachte Vertrauen über fast vier Jahre hinweg, bei der Mannschaft für die Zusammenarbeit sowie beim Umfeld und den ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung. Ich wünsche dem Verein weiterhin alles Gute", sagt der 65- jährige Deutsche, der in der vergangenen Saison den Einzug in das Finale der HLA Meisterliga mit seinen Adlern nur knapp verpasste und aktuell Tabenrang sechs in der Liga belegt.

Routinier Gerald Zeiner wird Spielertrainer

Die vorübergehende Nachfolge wurde bereits geklärt. Bis zum Saisonende übernimmt Routinier Gerald Zeiner die Rolle des Spielertrainers beim HLA- Meisterliga- Club. Der ÖHB- Teamspieler wird die Trainings gemeinsam mit Co-Trainer Valdis Labanovskis leiten. ,,Ich habe mir das reiflich überlegt und mich dafür entschieden, diese herausfordernde wie spannende Aufgabe ab Jänner anzunehmen. Frank hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet; es geht jetzt nicht darum, das Konzept komplett umzustellen und neu auszurichten, sondern an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, um im Frühjahr noch ein paar Prozente drauflegen zu können", so der Routinier, der meint das in dieser Saison für sein Team noch viel möglich sein wird.