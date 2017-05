ARCHE NOAH Vielfalt geht auf Tour!

ARCHE NOAH Pflanzenmarkt am 6.Mai 2017 in Rotholz: Jungpflanzenraritäten, Saatgut und Beratung in Hülle und Fülle

Selten schwelgt das Gartenherz in größerer Freude als im Frühling, wenn die Natur wieder sprießt und gedeiht. Die Beete sind bereit, die Sonne scheint und der Grüne Daumen sehnt sich nach dem ersten Grün. Das ist schon bald ganz nah – denn die ARCHE NOAH, unterwegs in der Mission Vielfalt zu verbreiten, macht mit ihrem Jungpflanzenmarkt am Samstag, 6.Mai, auch in Rotholz Station. Eine einmalige Gelegenheit für HobbygärtnerInnen, alte und seltene Sorten für sich zu entdecken und sich Tipps von den SpezialistInnen zu holen. Und das im schönen Innenhof der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz (Schloss Rotholz).

Paradeiser von Cocktail bis Ochsenherz und noch viel mehrMit dem simplen Vorsatz, eine Tomatenpflanze zu kaufen, ist es bei dem Jungpflanzenmarkt nicht getan. Hier gilt es, zwischen Cocktail-, Salat- und Saucenparadeisern zu wählen, die buschig oder an Stäben wachsen, die besonders robust sind oder eine außergewöhnliche Farbe haben – wie zum Beispiel grün-gestreift, schwarz-violett oder sogar weiß! – um die schmackhaften persönlichen Favoriten ausfindig zu machen. Doch damit nicht genug: Malabarspinat, Scheibengurke, Tomatillo und Erdmandel sind nur einige unter vielen Exoten – fast vergessenen Gemüsesorten aus der ganzen Welt, deren Namen und Früchte schon bald wieder in aller Munde sein könnten. Auch seltene Erdäpfel- und Kräutersorten verlocken die Sinne.Die Auswahl an Pflanzen wird ergänzt durch die Herzstücke der Sammlung: Die Samenkörner für die Direktsaat ins Beet oder fürs eigene Vorziehen auf dem Fensterbrett. Neben besonderen Schätzen aus dem Samenarchiv (in limitierter Edition!) gibt es hier bewährte Sorten für den Hausgarten, die auch auf die Pflege von ungeübten GärtnerInnen dankbar reagieren. Sämtliches erhältliche Saatgut ist regional, biologisch, vielfältig und samenfest.Diese Pflanzenfülle verlangt nach guter BeratungWem bei dieser Auswahl schwindlig wird und wem dies zuviel abverlangt, weiß sich in der Entscheidungsfindung von den PflanzenexpertInnen bestens beraten. Alle GartenfreundInnen sind eingeladen, sich bei ihnen über Sortenraritäten zu informieren oder Anbau- und Pflegetipps zu holen. Durch Erfahrungsaustausch wird gemeinsam die Fülle wieder in die Beete gebracht. Das Know-how lässt sich auch in Form von Büchern leicht mit nach Hause mitnehmen und bei Gelegenheit nachschlagen.Gartenwissen auffrischen und erweiternHeuer werden im Rahmen des Marktes erstmals auch zwei Kurzseminare angeboten – die perfekte Gelegenheit sich gärtnerisch weiterzubilden. Die ersten Schritte des Gemüseanbaus werden in dem Kurs "Einfache Gemüsekulturen erfolgreich anbauen" vermittelt. Wer einen Überblick über Gemüseraritäten und Sortenspezialitäten erhalten will, ist mit dem Kurzseminar "Die Vielfalt der Gemüseraritäten" bestens beraten. Für beide Kurse ist eine Online-Anmeldung erforderlich: www.arche-noah.at/kalenderOder im Online-Shop die Vielfalt ganz einfach nach Hause bestellenWer es am 6.Mai nicht zum Markt in Rotholz schafft, kann heuer trotzdem die Vielfalt ins eigene Gemüsebeet einladen: Dank dem neu gestalteten ARCHE NOAH Online-Shop werden Jungpflanzen, Bio-Saatgut und lehrreiche Gartenbücher mit der Post zu Ihnen nach Hause geliefert. Einfach online stöbern, Lieblingssorten auswählen und nach einmaliger Registrierung per Mausklick bestellen. Hinweis: Der Bestellzeitraum für Jungpflanzen endet am 14.Mai. Link zum Shop: shop.arche-noah.atAltes, essbares Kulturgut lebendig erhaltenDass Zucchini nicht gleich Zucchini ist, vergisst man beim regelmäßigen Gang in den Supermarkt gerne einmal. Wieviele schmackhafte Variationen unser gemeinsamer Schatz an Pflanzensorten eigentlich beinhaltet, liegt für viele KonsumentInnen völlig im Verborgenen. Die ARCHE NOAH bewahrt und vermehrt und bringt sie wieder in die Gärten und aufs Feld zurück. Dieser Frühling bietet allen GartenfreundInnen die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken – und dass dieses Neue eigentlich alt (und manchmal vom Aussterben bedroht) ist, erstaunt bisweilen gehörig! Durch die einmaligen grünen Schätze werden aus eintönigen Beeten wahre Schatzkammern an Formen-, Farben- und Geschmacksvielfalt!HINWEISEARCHE NOAH Mitglieder erhalten Ermäßigung auf Jungpflanzen – Mitgliedsausweis nicht vergessen! Zum sicheren Heimtransport des frischen Grüns bitte auch Transportschachteln mitbringen.Der Jungpflanzenmarkt in Rotholz wird in enger Zusammenarbeit mit der LLA Rotholz organisiert. Informationen vom Veranstalter auf www.rotholz.atDer Markt findet gemeinsam mit Ausstellern von Urkorn Tirol statt. Das Angebot an Jungpflanzen wird mit einem Flohmarkt für handbetriebene Garten- und Küchengeräte ergänzt. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.Als Ansprechpersonen für die Presse stehen vor Ort ARCHE NOAH Fachkräfte für Interviews zur Verfügung. Für Terminvereinbarungen und sonstige Fragen vorab bitten wir um Kontaktaufnahme.ECKDATENORT: Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz, Rotholz 46, 6200 RotholzDATUM: 06.05.2017 (Samstag)UHRZEIT: 9:30 bis 16:30 UhrEINTRITT FREIAlle ARCHE NOAH Markttermine: https://www.arche-noah.at/kalender/maerkte-oesterr... Link zum ARCHE NOAH Online-Shop: shop.arche-noah.atFotos finden Sie im Attach. Bitte um Creditangabe:Pflanzenmarkt: Schewig_Fotodesign_2017 und Schewig_Fotodesign1: Credit Schewig_FotodesignPflanzenversand (Online-Shop): IMG_0676: Credit ARCHE NOAH/SchilternWeitere Bilder zum Download finden Sie auf https://www.arche-noah.at/presse-und-medien/presse... Info zur ARCHE NOAHDie Jungpflanzenmärkte werden von der 1997 gegründeten und gemeinnützig geführten ARCHE NOAH Schaugarten GmbH betrieben. Diese steht als 100%ige Tochtergesellschaft des Vereins ARCHE NOAH im Dienst der Vereinsmission: Verfügbarmachen und Verbreiten seltener Kulturpflanzen und des dazugehörenden Wissens. Über die ARCHE NOAH Schaugarten GmbH können Sie Jungpflanzen, Bio-Saatgut und andere Produkte von ARCHE NOAH Bio-Partnerbetrieben in Österreich beziehen. Erhältlich sind diese im Shop im Schaugarten in Schiltern (NÖ), im Wiener pop-up Store und auf den Jungpflanzenmärkten im Frühjahr sowie über den neu gestalteten Online-Shop.