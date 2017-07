Festival der Kinder am 13. und 14. August in Mayrhofen im Zillertal

Am Sonntag, den 13.08.2017, findet zum 2. Mal das Festival der Kinder in Mayrhofen auf dem Waldfestplatz und angrenzenden Freizeitareal statt. In diesem Jahr wird wieder viel geboten.An verschiedenen Stationen wie Kinderschminken, Torschusswand, Speedtennis, Airbrush-Tattoos, Hüpfburgen und vieles mehr können die Kinder nach Lust und Laune mitmachen. Mit dabei auch ein Soap Soccer Turnier der Raiffeisenbank Mayrhofen. (Anmeldung vorab in der Filiale).

Auch auf der Bühne wird so einiges geboten, u.a. Tanzeinlagen der Tanzschule Dancesation und eine Clownzaubershow von Mr. Spagetthi. Die Charity – Tombola findet in diesem Jahr zugunsten des Spendenfonds „Help for Kids“ statt, der notleidende und bedürftige Kinder aus Tirol unterstützt.Am Montag, den 14.08.2017 geht es dann weiter am Ahorn. Die Mountain Edition des Festivals der Kinder feiert seine Premiere. Auch hier werden verschiedene Stationen entlang des Genießerrundweges und am neu gestalteten Ahornsee geboten. Die Gondelfahrt mit der Ahornbahn sowie die Greifvogelshow auf der Adlerbühne ist an diesem Tag für alle Kinder mit Festivalband kostenlos.