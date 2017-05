RMagazin Editorial: Geschätzte Leserinnen und Leser!

12.05.2017, 15:20 Uhr

Nehmen Sie diese Ausgabe des RMagazins mit in Ihren Garten und schmökern Sie einfach durch die bunten Geschichten des Heftes, nachdem Sie sich vielleicht viel Mühe gemacht haben, das Blumenbeet wieder auf Vordermann zu bringen. Denn genauso bunt, wie ein Frühlingsstrauß ist, präsentieren sich die Geschichten aus der Region. Mittelalterlich geht es im Mai in Rattenberg zu, wenn gleich sechs Mittelaltervereine zum großen Spektakel einladen. In gleicher Art geht es auf der Bühne weiter. Die Liedertafel Fruntsperg inszeniert das Erfolgsmusical Robin Hood und feiert Anfang Juni damit Premiere. Ganz modern hingegen geht es beim Unternehmen Heizöl Schaller zu. Das Familienunternehmen setzt auf persönliche Betreuung und Modernität mit Familiensinn.Jugendliche schnuppern in die Welt des Ehrenamtes und setzen damit auch ein Zeichen für andere. Historiker Anton Prock erzählt uns dieses Mal alles über die hl. Notburga . Natürlich sind auch wieder Buch- und Eventtipps dabei. Dieses Mal als Special: Drei Musiktipps von heimischen Künstlern!Viel Spaß beim Reinlesen!Ihre Dagmar Knoflach