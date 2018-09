Schulbeginn am Weerberg: Neue Taktung für VVT-Linie 8381

10.09.2018, 18:40 Uhr

Gute Nachrichten für die Schulkinder aus dem Weerberger Ortsteil Kreith: Um ihren morgendlichen Schulweg zeitlich zu verkürzen wird seit Montag, 10. September 2018 der Kurs der VVT-Linie 8381 vom Sunnbichl über Kreith geführt. Somit haben die „kleinen Pendlerinnen und Pendler“ nun eine optimale Busverbindung zur Schule. Hier geht ein Wunsch der Eltern in Erfüllung, die ihren Jüngsten unnötige Wartezeiten am frühen Morgen ersparen möchten. Mit dem Ziel, die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu unterstützen, bietet der VVT gemeinsam mit dem Klimabündnis Tirol auch heuer wieder die Schulungen im Rahmen der Öffi School an.

SchülerInnen der 3. bis 6. Schulstufe können sich im Rahmen der Öffi School über die Nutzung analoger Fahrpläne sowie über die Features der VVT-SmartRide-App informieren. Im Rahmen einer Exkursion zur Haltestelle werden Kinder und Jugendliche im richtigen Verhalten beim Ein- und Aussteigen unterwiesen. PädagogInnen reservieren unter tirol@klimabuendnis.at ihren adäquaten Termin für eine solche Schulung.Das SchulPlus-Ticket ermöglicht den jungen VerkehrsteilnehmerInnen die tirolweite Nutzung der Öffis zum Preis von € 96,-. Informationen dazu können alle Interessierten unter www.vvt.at erlangen.Die SmartRide-App als tagesaktuelle Informationsquelle hinsichtlich Streckenführung und Pünktlichkeit steht zum Download bereit. Sie ist online zu finden unter www.vvt.at/smartride.