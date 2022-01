AckerBox verschwand von kulMAX-Parkplatz in Spittal und findet sich nun bei der Kabeg in Villach wieder. In der Lieserstadt gibt's die AckerBox weiterhin in der Koschatstraße.



SPITTAL/DRAU. Seit einigen Tagen vermisst man am kulMAX-Parkplatz in der Villacher Straße 103 in Spittal die beliebte AckerBox mit regionalen Produkten. An den "Mini-Markt" erinnert momentan nur noch eine kleine Hinweistafel mit der Aufschrift "Ich bin übersiedelt!" sowie dem Hinweis: "Die nächste AckerBox findet Ihr bei der Glanzer Mühle in der Koschatstraße".

Villach statt Villacher Straße



Wo ist die AckerBox aus der Villacher Straße hin? Sie hat in Villach ihren neuen Platz gefunden und "steht dort seit kurzem bei der Kabeg", verrät MyAcker-Mitbegründer Christoph Raunig. Grund: Am Krankenhausgelände wurde eine AckerBox benötigt. Und mit einer Übersiedelung von Spittal nach Villach ließ sich in diesen Zeiten der Bedarf am schnellsten lösen.

Nur noch eine AckerBox

Die Liesertstadt hat damit nur noch eine AckerBox bei der Glanzer Mühle in der Koschatstraße. Dort gibt es für Jung & Alt weiterhin wie gehabt frisches Gemüse, Gebäck, Molkereiprodukte, diverse Nudelprodukte, regionales Eis oder die beliebten Ackersäfte und noch einiges mehr....

Neuer Standort in Klagenfurt

Klagenfurt bekommt ebenfalls eine neue AckerBox. Mit Wiederaufnahme des Flugverkehrs wird in der Landeshauptstadt beim Flughafen ein neuer "Mini-Laden" eröffnet.

Zur Sache

Insgesamt gibt's zurzeit 14 aktive Standorte in der kompletten AckerBox® Familie. Dort werden 1.020 verschiedene regionale Artikel zum Verkauf angeboten.