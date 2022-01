Zu einer gefährlichen Drohung kam es am Samstagabend in der Gemeinde Obeverllach.

OBERVELLACH. Ein 25-jähriger alkoholisierter Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau drohte am 29.01.2022 um 21:49 Uhr seiner 26-jährige Ehefrau in deren Wohnung in Obervellach, sie mit einer Hantel zu schlagen, nachdem es zuvor zwischen ihnen zu einem Streitgespräch mit gegenseitigen Tätlichkeiten gekommen war. Danach verließ er die Wohnung und die Frau rief die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.